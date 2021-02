Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Plány podle slov starosty Josefa Furiše i na letošní rok ve Zbytinách mají. Ale realizovat je nemohou. „Většinu loňských akcí jsme vinou pandemie a vládních nařízení zrušili,“ říká zbytinský starosta s dovětkem, že v letošním roce to bude hodně podobné. Připravit kulturu v obci o tří stech obyvatelích by nebyl problém. „Jenže v téhle době nemáme ani jistotu, že objednaná kapela nebo soubor přijedou. Na poslední chvíli to nechat nemůžeme,“ vysvětluje.

Dotaci na kulturu, o kterou si obec v roce 2020 požádala a také ji získala, raději zase vrátila. „Nechtěli jsme riskovat případné sankce,“ říká s lítostí v hlase starosta a dodává, že se všemi zákazy a omezeními se lidé odcizí. „Zrovna nedávno se lidé ptali, jestli a jak budeme pořádat masopust. Ten letos určitě nebude. Jak to bude s dalšími letošními akcemi odpovědět neumí vůbec nikdo,“ uvažuje. Masopust by měl být už za pár týdnů.

Stejně tak je otázkou, jestli vůbec letos bude další díl country večerů v místním kulturním sále. „Ale zase na druhou stranu dámy ze zbytinského babského spolku sál uklidily. Až to bude možné, rozhodně budeme připraveni,“ uzavírá starosta.