„Jde o úpravu objektu formou nástavby, kdy v patře vznikne klubovna, sociální zařízení a kuchyňka,“ popsal úpravy objektu ve Starých Prachaticích starosta Martin Malý.

Nástavba vyjde na 3,265 milionu korun. Část zaplatí dotace. O tu město žádalo v minulosti hned čtyřikrát. „Napopáté to vyšlo, i když to není nijak velká částka, počítá se. Dostali jsme 1,2 milionu korun,“ uvedl Martin Malý. Doplnil, že do výběrového řízení se přihlásilo deset firem a nejlepší nabídku podala místní firma PV Stav.

Stávající objekt hasičské zbrojnice nabízel hasičům ve Starých Prachaticích pouze prostor na parkování aut. „Sbor má poměrně širokou základnu dětí a jejich setkávání v původní hasičské zbrojnici bylo velmi komplikované,“ vysvětlil prachatický starosta s tím, že hotovo bude do 31. října.