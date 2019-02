Prachaticko - Opravdu s velikou opatrností musejí jet řidiči, kteří jsou nuceni zvolit objízdnou trasu, z důvodu rekonstrukce silnice u Kratochvíle. Zejména jízda v úseku od Zeleného kříže až do Protivce je plná nepříjemných překážek.

JAKO NA TANKODROMU. V okolí Protivce je vozovka ve velmi špatném stavu. Většina řidičů se tak nemůže dočkat, až budou moci vyrazit na nově opravenou silnici. | Foto: Deník/Lukáš Marek

Úzká cesta

Je to zejména úzká silnice. „Pro dvě protijedoucí auta moc široká není, obzvlášť, když se jedná o nějaké větší vozidlo. Musí se pak skoro zastavit a jet až ke krajnici, která je mnohdy hodně rozbitá,“ řekl ke komplikacím jeden z řidičů Milan Rezek.

Dalším velikým problémem posledních dní je pak velmi vysoká tráva podél silnice. Ta dělá potíže při najíždění do zatáček, za které není skoro vůbec vidět. Do redakce Prachatického deníku již také volali někteří řidiči, zda se o tento problém někdo postará.

Více v tištěném vydání v sobotu 24. května 2008.