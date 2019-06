Vlachovo Březí - O víkendu byl ve Vlachově Březí znovuotevřen Panský pivovar. Za obnovou pivovaru stojí tři muži Radek Arnošt, Aleš Nedvec a Jaroslav Havlátko.

Všichni tři se postavili před zhruba pět stovek hostů na rozlehlém pivovarském dvoru za vlachovobřezským zámkem. "Jsme řemeslný pivovar, který ctí odkaz české pivovarské tradice. Vaříme pivo z nejlepších českých surovin a necháváme je zrát klasickým způsobem. Nefiltrujeme, nepasterujeme, abychom mohli nabídnout pouze čerstvé živé pivo plné chuti bez kompromisů. Věříme v tradici, věříme v poctivost, věříme v to, dělat správné věci pořádně. Chceme navázat na nejlepší tradice českého pivovarnictví a poskytnout ve svém okolí "nový" zážitek chuti piva všem, kteří hledají poctivou alternativu k průmyslovým pivům. Chceme přispět k povznesení české pivní kultury zpět na úroveň, která jí historicky patří, rozdávat radost všem, kteří věří v to samé jako my, a pomáhat na svět dobrým věcem v našem nejbližším okolí," popsali.