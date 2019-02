Vimperk – Rekonstrukce městského atletického oválu začala. Vimperští na opravy získali dotaci deset milionů korun. Součástí stavby budou i záchytné nádrže na dešťovou vodu ze střechy zimního stadionu.

Stavební firma se pustila do oprav atletického oválu na stadionu. Hotovo bude v září. | Foto: Zdeněk Formánek

Vodu následně využijí na zavlažování fotbalového hřiště. Podle slov Zdeňka Kutila, vimperského radního, by na stavbu, která skončí letos v září, měla v příštím roce navázat výstavba parkoviště u zimního stadionu. „Mimo to tu vznikne průchod pro pěší. Právě tudy se dostanou na nový atletický ovál, fotbalové hřiště i do plaveckého bazénu,“ popsal Zdeněk Kutil.



Vpolovině června od stadionu stará vstupní brána a zároveň Vimperští zadali stavební firmě zateplení šaten pro děti. V plánu mají i úpravu parkování a plochy před Hamajdou a v jejím okolí. „Vše směřuje ke kompletním úpravám v okolí zimního stadionu,“ uzavřel Zdeněk Kutil.