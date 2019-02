Prachatice – Slalom. Není jiné výstižnější označení pro pohyb řidičů v prachatických ulicích.

Ilustrační foto

Už ve středu se totiž v různých ulicích města objevily vyfrézované části asfaltu, které by měly projít opravou. Ale jsou to části, které jsou označené jen minimálně a sotva si šofér všimne, že má před sebou oranžovo bílý kužel, je jedním kolem v díře.

„No, paráda. Člověk ani neví, kudy jet. Osecká zavřená, část centra zavřená, teď ještě omezení ve Vodňanské a Žižkově ulici. Člověk, aby chodil raději pěšky. Teď ještě ty vyfrézované kusy, které označí dvěma kužely. Vyhnout se těm jámám prostě nejde. Chápu, že se to udělat musí, ale proč teď, když prší a déšť přece hlásili už začátkem týdne,“ nadával včera odpoledne řidič postarší červené škodovky v Hradební ulici.

Zdeněk Rubeš z odboru komunálních služeb a dopravy včera Deníku potvrdil, že to není zrovna ideální stav. „Počasí je ale proti nám. Začali jsme frézovat ve středu a část se nám povedlo hned opravit novou balenou. Ale při dnešním počasí to nejde,“ upřesnil.

Vyfrézované vozovky tak zůstanou i během víkendu. Nezbývá tak než věřit, že v pondělí přestane pršet a bude možné v pracích pokračovat. Vyfrézovanou část je totiž potřeba napenetrovat, a to v dešti nelze. „S maximální opatrností lze všude projet. V nejkratším možném čase to dáme do pořádku,“ řekl Rubeš.

Další nezodpovězenou otázkou je třeba uzavírka v ulici Žižkova, která sice platí od středy 12. května, ale komunikace nejsou překopané a tudíž by se tudy dalo normálně projet. Ovšem značky o zákazu vjezdu jsou na místech, stejně jako ty se zákazem zastavení na parkovacích místech. Jen málokterý řidič tak pochopí, proč by tudy vlastně nemohl jet.

S jistotou v současné době ani nelze říci, kdy omezení skončí. Třeba ulice Pod Hradbami už měla být průjezdná s koncem dubna a práce na opravě horkovodu se protáhly, takže uzavírka byla prodloužena. Na to, zda výkopy v Žižkově ulici skončí podle plánu do prázdnin, nám včera nebyl schopen nikdo odpovědět.