Dosud tříramenné křížení se změní ve čtyřramenné napojením nově vybudované Průmyslové ulice. Tato komunikace odvede těžkou nákladní dopravu z obytné zóny v Havlíčkově ulici. Její výstavba umožnila rozšíření průmyslové zóny, v níž pět investorů nabídne řadu pracovních příležitostí.

Podle Petra Rohleny, vedoucího odboru hospodářské správy městského úřadu, je Průmyslová ulice připravena k napojení na současnou křižovatku. Ta projde frézováním asfaltového povrchu, bude osazena třemi ostrůvky a semafory. Pokládka asfaltového koberce čeká proměněnou křižovatku i Průmyslovou ulici.

Během stavebních prací dojde k omezení provozu. Jak uvedla vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Lenka Kokešová, bude v těchto místech rychlost snížena na 30 kilometrů v hodině a zúženy jízdní pruhy. Tyto podstatné změny způsobí zpomalení provozu a vytváření kolon. Řidiči, pokud mohou, by se měli této křižovatce od soboty vyhnout a dle doporučení Lenky Kokešové zvolit jinou trasu. Lidé jedoucí ve směru od Českých Budějovic, případně z Jaderné elektrárny Temelín, kteří se chtějí dostat do centra Týna nad Vltavou, na Hlinecké sídliště či pokračovat na Bechyni, Tábor, Milevsko a dál, by měli využít most přes Hněvkovickou přehradu, přes Břehy se dostat do Týna a navázat na obvyklou trasu.