I bez jediného kroku na čerstvém vzduchu se může zvědavý milovník podzemí podívat do některých sklepů prachatických domů v centru.

Sklepy v Národním domě město opravilo v roce 2019. Tehdy se tam také lidé mohli poprvé podívat při Dnech evropského dědictví. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Prostřednictvím služby Street View se do sklepů lze dostat v teple svého bytu, na počítači. Prohlédnout si lze tři sklepy domů na Velkém náměstí a dva v Horní ulici. Virtuální prohlídka je možná do podzemí Nové radnice (čp. 3), kde sídlí městský úřad, do Národního domu (čp. 9) a také do sklepů Čajovny U Hrušky (čp. 44). Sklep v Národním domě mohli lidé vidět na vlastní oči poprvé v září roku 2019 při dnech evropského dědictví. Do opravy sklepa se řemeslníci tehdy pustili už zjara a jen pár dní před červnovými Slavnostmi Zlaté stezky se před Národním domem propadlo náměstí. Vznikla tam díra o průměru metr s třímetrovou hloubkou. Sklepy v Národním domě jsou totiž hned tři nad sebou.