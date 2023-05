Pár let dohadů o tom, zda na léto uzavřít Poštovní ulici v Prachaticích je u konce. Prachatická radnice pro letošek umožní ulici uzavřít od května do září.

Sousedská slavnost a hlavně účast Prachatičáků odstartovala diskuze o vytvoření trvalé pěší zóny v Poštovní ulici v Prachaticích. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Během léta tam tak mohou provozovatelé kaváren a obchůdků umístit přímo na ulici předzahrádky. S uzavření ulice v letních měsících přišlo kdysi sdružení Živé Prachatice s tím, že by z Poštovní ulice chtěli mít pěší zónu natrvalo. "Centrum Prachatic zeje prázdnotou a my chceme do centra vrátit život. Právě pěší zóny podněcují obyvatele a návštěvníky města k častějším návštěvám," zdůvodnila Barbora Koritenská svou žádost o vytvoření pěší zóny v Poštovní ulici už v roce 2021. Argumentem je i to, že Poštovní ulici je možné objet hned třemi způsoby a parkování tam je vlastně zakázáno. Vyřídit uzavírku se podařilo Barboře Koritenské z Živých Prachatic už v sezoně 2021, ale pouze o víkendech a při akcích, stejně tak to bylo i v loňském roce. Teprve letos vedení prachatické radnice povolilo uzavírku od května do září. Má ale několik podmínek. Například to, že případné předzahrádky musejí provozovatelé podniků požádat zvlášť. Nutností je také zajistit provoz dopravní obsluhy i volný průchod chodcům. Předzahrádky zároveň nesmí znemožnit vjezd do domů jejich majitelům.

Zlom přišel po covidu a na Vimperský majáles přijelo dva a půl tisíce lidí

Prachatičtí radní zároveň řekli, že v případě jakékoli uzavírky Velkého náměstí, musí být po dobu uzavírky náměstí Poštovní ulice plně průjezdná.

"Týká se to i případů jakékoli další výjimečné potřeby využití ulice Poštovní, jakožto možné objízdné trasy pro výjezd z centra," řekli. To, že jsou podmínky splnitelné se ukázalo už při nedělních oslavách konce II. světové války, kdy se bylo pro dopravu uzavřeno Velké náměstí. V té chvíli byla Poštovní ulice plně průjezdná.

Živé Prachatice počítají s letními kulturními akcemi. Již tradiční se staly sousedské slavnosti nebo Festival loutkových divadel – Floutek. Kulturní akce připravuje také Čajovna U hrušky a její provozovatelé věří, že uzavření Poštovní ulice přispěje k tomu, že se lidé vrátí do centra Prachatic.