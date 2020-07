Jen těsnou většinou jedenácti hlasů pronajali ve středu 8. července odpoledne prachatičtí zastupitelé Kralovu vilu v Nádražní ulici spolku Živá vila. Tenhle spolek vilu měl už jednou pronajatou a podle jejích členů bude pokračovat v kulturních akcích tam, kde před pár lety skončil. „Náš záměr je pořádat ve vile alternativní kulturu, která ve městě žalostně chybí,“ ujistila zastupitelka Barbora Koritenská, která se největší měrou podílí na záchraně historického objektu.

Původně se mělo diskutovat také možnosti Kralovu vilu prodat. Zájem o ní měl podnikatel Jan Melichar. Ten podle vyjádření Václava Jandy, vedoucího finančního odboru Městského úřadu Prachatice, svou žádost v úterý stáhnul. Ve hře tak zůstala pouze varianta pronájem. O ten se přihlásil jediný zájemce, což byl spolek Živá vila.

Spolek Živá vila ví, že Kralova vila je určena k demolici a musí ustoupit přeložce silnice, proto nepočítá se stavebními zásahy do objektu. „Územní rozhodnutí je z roku 1997, ale projekt už z roku 1986. Mezi tím se změnily normy a bude nutné ho přepracovat,“ upozornila Barbora Koritenská s dovětkem, že bude ještě dlouho trvat, než přeložka vůbec bude.

Spolek Živá vila zaplatí za pronájem vily ročně deset tisíc korun. V tuto chvíli zatím není jasné, od kdy začne spolek Živá vila objekt a k němu přiléhající zahradu využívat. Barbora Koritenská Prachatickému deníku těsně po odsouhlasení pronájmu řekla, že na přesném datu se se zástupci radnice a následně také Správou městských domů a bytů teprve domluví. Festival Vivat Vila, který spolek plánuje zorganizovat poslední víkend v srpnu by se ale každopádně měl odehrát částečně také tam. "Akce máme připravené po celém městě, ale večerní koncert by se měl přesunout právě do Kralovy vily," řekla Barbora Koritenská.

Jak hlasovali:



- Pro: Roman Kahuda, Hana Bolková, Zdeněk Krejsa (ODS), Barbora Koritenská, Jakub Nepustil, Michal Piloušek (Živé Prachatice), Robert Zeman, Júsuf Traore (Pro Prachatice), Zdeněk Kollar (KSČM), Miroslav Lorenc (Ano), Růžena Štemberková (KDU-ČSL).



- Zdrželi se: Petr Kolín, Lenka Králová, Vladimír Lang, Martin Malý, Václav Kuneš (Nezávislí), Jan Klimeš (ČSSD).



- Nehlasoval - nebyl přítomen: Jiří Machart (Nezávislí)



- Omluveni: Jan Bauer (ODS), Zsolt Kecskeméthy, Václav Draxler (Nezávislí).