Od pondělí 5. června bude v prachatické nemocnici dermatologická ambulance. Jako lékařka tam bude působit Anna Škáchová s kolegyní sestrou Hanou Tomanovou. Ordinovat bude dvakrát v týdnu.

Starosta Prachatic Jan Bauer, kožní lékařka Anna Škáchová, sestra Hana Tomanová a ředitel nemocnice v Prachaticích Michal Čarvaš. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Anna Škáchová měla ordinaci dlouhá léta v prachatické poliklinice. Ta sice před pár lety provoz ordinace ukončila s odchodem do penze. Dermatologie ale ve městě dlouhodobě chyběla a pacienti museli hledat obornou pomoc v Českých Budějovicích, Vimperku či Strakonicích. „Návratem kožní ambulance bude efektivně naplněna potřeba tolik chybějící zdravotní péče v tomto oboru pro obyvatele Prachatic a okolí. Péče v kožní ambulanci je nasmlouvána pro pacienty všech zdravotních pojišťoven," řekl ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš.

Ordinace MUDr. Anny Škáchové bude pacientům k dispozici po předchozím objednání ve dnech pondělí a úterý, vždy od 7.30 do 14 hodin. „Kožní ordinaci pacienti najdou ve třetím patře hlavní budovy nemocnice vedle onkologické ambulance. První objednávky lze uskutečnit už v pátek 2. Června od 8 do 12 hodin na čísle 606 676 836,“ dodal ředitel nemocnice. V dalším období se lze telefonicky objednávat vždy v pondělí a v úterý od 13 do 15 hodin.

Nový primář prachatické gynekologie plánuje otevřít centrum onkologické prevence

Další novinka moderní doby čeká na pacienty prachatické nemocnice za pár týdnů. „Pro zkvalitnění našich služeb a zvýšení komfortu pacientů připravujeme ke konci června on-line objednávací kalendář,“ dodal Michal Čarvaš. Kalendář bude k dispozici na webových stránkách Nemocnice Prachatice.

Dopravní značení v areálu se změnilo

Před několika dny se změnilo dopravní značení na parkovištích v areálu Nemocnice Prachatice. Pro pacienty, kteří jsou držiteli karty ZTP bylo vyznačeno šest míst u zadního vchodu do areálu nemocnice. Dvě místa jsou naproti radiodiagnostickému oddělení, dvě naproti JIP a dvě u hemodialýzy. „Snažíme se zkrátit cestu zdravotně postižených pacientů na vyšetření a zvýšit jejich komfort při pohybu po areálu nemocnice,“ vysvětlil Michal Čarvaš.

Ortopedická jednotka intenzivní péče zvýší počty operací v Prachaticích

Další změna dopravního značení se v prachatické nemocnici dotkla nástupních ploch pro vozidla hasičského záchranného sboru. Tyto plochy byly žlutými kříži vyznačeny před JIP a podél budovy radiodiagnostiky u zadního vchodu. Na těchto křížích by v případě požáru nebo evakuace stála vozidla hasičů. Další žluté kříže pak označují místa pro sanitky dopravní zdravotní služby pro nakládání a vykládání pacientů u zadního vchodu.

Nová pračka víc vypere a ušetří práci

V pátek 26. května byla v prachatické nemocnici uvedena do provozu nová hygienická pračka. Ta byla vysoutěžená ve veřejné zakázce a dodala ji firma Pragoperun. Pračka najednou vypere až 90 kg prádla. Nahradila původní pračku z roku 1992. „Pořízení nové pračky přinese úspory ve spotřebě vody, elektřiny a také času zaměstnanců. Nemocnice díky tomu bude moci nabídnout rychleji vyprané prádlo na oddělení a nabídnout své služby více externím odběratelům,“ vyjmenoval výhody nové pračky ředitel nemocnice. Navíc pračka ulehčí práci pracovníkům prádelny, protože ergonomicky formovaná pro snazší nakládku i vykládku prádla. Tvar pračky zároveň zajistí větší bezpečnost pro manipulaci.