Jozefína Růžičková si měla během uplynulého víkendu přebírat v anglickém panství Dalemain šestnáct medailí za své marmelády značky Rose Garden z prestižní soutěže World’s Original Marmalade Awards o nejchutnější citrusové marmelády na světě. Kvůli šířícímu se koronaviru však organizátoři slavnostní vyhlášení zrušili a Jozefína místo cesty na sever vaří doma v Prachaticích marmelády, vyřizuje objednávky, stará se o dva školáky, kteří uvízli stejně jako ostatní děti doma, a k tomu organizuje šití roušek.

„Jsem opravdu ráda, že si celý marmeládový byznys dělám v malé provozovně našeho rodinného domu a nemusím platit nájem či zaměstnance pro případ, že se situace zhorší kvůli koronaviru a bude méně objednávek,“ popisuje svou současnou situaci Jozefína Růžičková. A dodává, že naštěstí ani letošní výherci o slavnostní vyhlášení výsledků nepřijdou a budou se moci zúčastnit toho v příštím roce.

Podnikatelka s voňavým ovocem není v britské tradiční soutěži žádným nováčkem, a z každého kola si vozí řadu medailí. Letos si připsala z celkových šestnácti tři zlaté, osm stříbrných a pět bronzových a k tomu ještě šest čestných uznání. Konkurence je ohromná, porotci z řad gastronomů, kuchařů i foodbloggerů hodnotili naslepo tři tisíce vzorků ze čtyřiceti zemí na celém světě. Sama podnikatelka z Čech poslala do soutěže 24 vzorků. V roce 2017 si dokonce odvezla unikátní dvojitou zlatou medaili, která jejím marmeládám umožnila vstup do luxusního londýnského obchodu Fortnum & Mason, v němž nakupuje i britská královská rodina.

Oceněné marmelády



Zlatá medaile:

- Červený pomeranč s rakytníkem

- Pomeranč

- Pomeranč s cejlonskou skořicí



Stříbrná medaile:

- Červený pomeranč

- Červený pomeranč s bergamotovou šťávou

- Pomeranč s fíky marinovanými v portském

- Červený pomeranč se zázvorem

- Červený pomeranč s portským

- Červený pomeranč s rumem Republika

- Červený pomeranč s Mandlovkou

- Červený pomeranč s Havana Club rumem



Bronzová medaile:

- Klementinka

- Pomeranč a lipový květ

- Červený pomeranč a máta

- Červený pomeranč a mirabelka

- Červený pomeranč a lipový květ

Z další světové gastronomické soutěže Great Taste, opět konané ve Velké Británii, v Londýně, má Jozefína třináct ocenění, jednu trojhvězdu, tři dvojhvězdy a devět tak zvaných jedno-hvězd. A nově získala i šest cen v první ročníku gastronomické soutěže I.T.A pořádané letos v lednu v Itálii. Tímto počtem si tak Jozefína drží mezi českými výrobci první místo v počtu medailí a ocenění z gastro a marmeládových soutěží.

Medaile World’s Original Marmalade Awards se udělují vždy na tři roky, po této době se musí marmeláda do soutěže pro případné získání medaile poslat znovu. Aktuálně Jozefína prodává na svém e-shopu téměř sedmdesát druhů marmelád. Teď přibydou i ty nově ověnčené medailemi. Jde například o „zlatý“ červený pomeranč s rakytníkem, který obhájil letos zlato z roku 2017, nebo o pomeranč s cejlonskou skořicí.

„Jsem ráda, že zlatou medaili má právě pomeranč s cejlonskou skořicí. Používám ji mnohem radši než běžnou skořici. Obsahuje totiž mnohem menší množství kumarinu, který může ve větších dávkách působit toxicky,“ vysvětluje autorka chutných marmelád.

Zajímavé podle ní také je, že oceněny byly všechny marmelády, které do soutěže poslala, a měly v sobě nějakou kapičku alkoholu. Kromě pomeranče s fíky v portském letos přidala do nabídky Červený pomeranč s portským, rumem Republika nebo Mandlovkou.

U alkoholu, který Jozefína Růžičková do marmelád přidává, ráda experimentuje jak s cizím, tak s tím tuzemským, jako je například zmíněná hustopečská Mandlovka. Pokud jde o ovoce, tam se snaží místní zdroje využívat v co nejvyšší míře. „Mám to štěstí, že bydlíme kousek od tradiční Lhenicko-chelčické ovocnářské oblasti. Takže na višně, švestky, hrušky, třešně nebo rybíz už tady mám pár místních pěstitelů,“ popisuje.

Další ovoce, kterými jsou její marmelády typické, bere také z Pošumaví jako třeba šípky, bezinky a borůvky, z Brozan u Litoměřic jahody a meruňky či broskve z Požitaví na západním Slovensku. Odtud ostatně Jozefína pochází a broskve tak nakupuje jen o vesnici vedle, kde stále bydlí její maminka. Sama si Jozefína vyrábí i lipový, bezový či mátový sirup, který přidává do některých pomerančových marmelád.

Bio citrusy u nás samozřejmě k mání nejsou, a proto je 46letá podnikatelka nakupuje přímo z rodinné italské farmy na Sicílii z úpatí sopky Etny. Letos to stihla právě akorát předtím, než se i Itálie prakticky uzavřela kvůli šíření koronaviru.

„Sezóna citrusu je zhruba od listopadu do března, já ale beru až v lednu a únoru, kdy jsou citrony dostatečně zralé a kůra není tolik hořká. A také vždy čekám na krvavé pomeranče, které jsou zralé a dostatečně zabarvené až ve druhé polovině ledna a v únoru,“ popisuje Jozefína s tím, že poslední balík letos převzala a citrusovou sezónu tím ukončila zhruba před dvěma týdny. „To už byla zavřená městečka na severu Itálie, ale jinak vše fungovalo. Balík mi sice doručovali o něco déle než jindy, ale vše bylo v pohodě,“ uvádí.

Nyní se ale Jozefína věnuje více než marmeládám organizování výroby roušek v rámci místní svépomocné skupiny v Prachaticích. Už v sobotu, během víkendu, kdy měla Jozefína přebírat své medaile, našla na Facebooku skupinu Prachatičáci si pomáhají a začala přemýšlet s čím by mohla pomoci. „Napadlo mě, že bychom mohli ušít roušky. Sice samozřejmě nebudou mít ochranu FFP3, ale jakákoli bariéra je lepší než žádná. Navíc se všude píše, že pokud má roušku nemocný a třeba o tom, ještě ani neví, tak jejím nošením eliminuje riziko pro ostatní. Mám doma pár let několik velmi kvalitních hustě tkaných antialergických protiroztočových návleků na matrace a ty jsme využili,“ popisuje s tím, že se začaly okamžitě hlásit holky, co mají šicí stroje a rozjela se výroba.

O soutěži World’s Original Marmalade Awards



V prestižní soutěži World’s Original Marmalade Awards se hodnotí citrusové marmelády. Soutěž vznikla před patnácti lety, kdy ji založila majitelka panství Dalemain Jane Hasell-McCosh. Za vznikem stále hlavně snaha posílit tradici, ke které ve Velké Británii pomerančová marmeláda neodmyslitelně patří. Cílem bylo i podpořit cestovní ruch, pootočit vnímání mladší generace vyhledávající spíše jiné pomazánky než marmelády a v neposlední řadě i přispět na charitu. Na ni směřují všechny registrační poplatky.



Soutěž je rozdělena na několik částí: „domácí výroba“, „řemeslné marmelády“, hotely a restaurace. Jozefína Růžičková soutěží v části řemeslných marmelád, jako všichni, kdo svoje výrobky prodávají. Může se ale zúčastnit jakákoli domácnost z celého světa, a i ona sama začínala před lety v kategorii „domácí výroba“.

O Jozefíně



Jozefína Růžičková se po letech v potravinářské korporaci Nestlé odstěhovala na Šumavu, vyměnila kancelář za klid malého města a vůni domácích marmelád. Pod značkou Rose Garden nabízí třeba jahodové nebo borůvkové džemy ale ráda zpracovává i opomíjené ovoce jako šípky, bezinky nebo arónii a v neposlední řadě vaří také citrusové marmelády.



V roce 2017 získala nejvyšší ocenění hned ve dvou prestižních světových soutěžích. Ve World's Original Marmalade Awards si její marmeláda z červeného pomeranče se šípkem odnesla dvojitou zlatou medaili a její fíkovohruškový džem s bílým karibským rumem získal nejvyšší možné ocenění v podobě tří hvězd z gastronomické soutěže Great Taste v Londýně. Za pět let působení na trhu se její džemy a marmelády mohou pyšnit celkem třinácti oceněními ze soutěže Great Taste a dalšími 14 zlatými, 24 stříbrnými a 19 bronzovými medailemi z World's Original Marmalade Awards.