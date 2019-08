Tradiční volarské Slavnosti dřeva v sobotu 17. srpna v devět ráno odstartuje zpěvem Olga Lounová. Jaroslav Pulkrábek, ředitel Kulturního a informačního centra ve Volarech, které letos slavnosti pořádá poprvé, řekl, že koncepce zůstala, ale i na změny došlo. „Do soutěže o putovní dřevák se přihlásily čtyři týmy. Kromě nás Volaráků také zástupci obou spřátelených měst Walern a Perlesreutu,“ uvedl Jaroslav Pulkrábek. A protože Volarští se rádi baví, volarský tým bude složený ze starosty Víta Pavlíka, radního Petra Horálka, tajemníka Františka Pokorného a právě Jaroslava Pulkrábka. „Já budu trochu zdržovat, protože mám lehkou indispozici,“ varuje předem Jaroslav Pulkrábek. Týmy budou soutěžit v řezání pilou, přenášení hranice dřeva, kuželkách a zatloukání hřebíků.

Klapající průvod se projde městem v neděli 18. srpna dopoledne a přítomni budou zástupci agentury Dobrý den. „To pro případ, že bychom překonali rekord,“ zdůvodnil ředitel KIC. Letos Volarští posunuli mši, a tak do průvodu prý přijde i pan farář se svými ovečkami. „To je také jedním z důvodů, proč jsme objednali dvojnásobný počet mejšláků než loni,“ zve do průvodu Jaroslav Pulkrábek. I děti se mají na co těšit, uvidí hned několik pohádek.