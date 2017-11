Do mateřinky zamíří i dvouletí

Zdíkov - Do přípravy projektu, jehož cílem je rozšířit do budoucna kapacitu mateřské školy, se pouštějí Zdíkovští.

Zdíkov, budova obecního úřadu. Ilustrační fotoFoto: Deník / Vladimír Klíma

Podle Zdeňka Kantoříka, starosty obce, jsou v tuto chvíli na samém začátku. „Do roku 2021 by měly do školek nastupovat i dvouleté děti a my chceme být na tuto možnost připravení,“ potvrdil s tím, že po radních budou projekt projednávat i zastupitelé.