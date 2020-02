Škody v lesích, které napáchal vichr Sabina, budou lesníci teprve zjišťovat. Nicméně Vojenské lesy a statky ČR už první odhady mají. Z nich vyplývá, že nejvíce postiženou oblastí je Vojenský újezd Boletice na Šumavě s okolím, kde větrné poryvy poničily asi 100 tisíc kubíků dříví.

Lesní divize VLS v Horní Plané, která spravuje území Vojenského újezdu Boletice, jeho okolí a další lesní pozemky sousedící s Národním parkem Šumava u lipenské přehrady, předběžně odhaduje škody až na 100 tisíc kubíků. Nejhůře postiženou oblastí je lokalita Černý les ve VÚ Boletice na severovýchodním úbočí údolí Vltavy v blízkosti Želnavy.

„Velkou část škod tvoří polomy, přesnější odhady ztrát budeme mít k dispozici ve čtvrtek," dodal ve středu ředitel šumavské lesní divize VLS Michal Frnoch. "Situaci nám v současnosti komplikuje i to, že na řadě lesních správ zatím nebyly ani obnoveny dodávky elektrické energie, stále zpřístupňujeme lesní cesty, které jsou zapadané polomy.“

Lesníci na Českokrumlovsku doporučují zatím do lesů nevstupovat. Například na lesní pozemky krumlovských městských lesů platí zákaz vstupu. "Doporučujeme ho respektovat," říká Miroslav Štoll, jednatel společnosti Lesy města Český Krumlov. "Všechny lesní porosty v okolí Českého Krumlova jsou postiženy větrnou kalamitou. Stabilita porostů je narušena, hrozí pád stromů nebo jejich částí. V nejbližších dnech zahájíme těžbu a přibližování dříví. Do doby zpracování nedoporučujeme lesy navštěvovat."

Bezproudí na Boleticku

Na jihu Čech evidovali energetici do středečního rána 780 odběrných míst bez elektřiny. Téměř 500 odběrných míst bylo v Pohorské Vsi a okolí, kde od rána pracují posílené čety se čtyřmi plošinami. "Jedná se o poruchu na 2,5 km dlouhém úseku vedení vysokého napětí, který se musím kompletně opravit. Domácnostem v této oblasti jsme poskytli elektrocentrálu. Několik desítek domácností je bez elektřiny ještě na Boleticku, konkrétně obce Olšina a Pasečná. Na odstranění poruchy pracujeme," uvedla Božena Herodesová z koncernové komunikace společnosti E.ON. Dodávky elektřiny by měly být obnovené do středečního večera.

Vlaky mají zpoždění

Až na trať Lipno nad Vltavou - Rybník jsou všechny železniční tratě na jihu Čech v provozu, i když kvůli počasí je nutné počítat se zdržením.