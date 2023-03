Deštivo a větrno, takové počasí by mělo být v následujících dvou dnech. Aktuální předpověď počasí upozorňuje na vydatný déšť od noci na čtvrtek až do čtvrtečního odpoledne.

Šumava. | Foto: Kateřina Přibylová

Na předpověď proto varováním reaguje Správa Národního parku Šumava. Podle slov mluvčího Správy parku Jana Dvořáka tak hrozí tak rychlé tání sněhu a vzedmutí hladin toků. Pravděpodobně dojde i k rozmrzání půdy, která bude rozmočená a v kombinaci se silným větrem, který má přijít od západu, hrozí destabilizace stromů a s tím spojené nebezpečí jejich pádů, případně pádů jejich částí. "Upozorňujeme proto všechny návštěvníky Šumavy, aby byli při svých výletech velice obezřetní, hlavně v lesních úsecích. Případně, aby do lesních úseků, minimálně po dobu přetrvávajícího větru, vůbec nevstupovali," vyzval Jan Dvořák. Vydatný déšť a tání sněhu způsobí vzestupy hladin řek na jihozápadě Čech.Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav vydal zároveň varování před povodněmi. To platí v částech Plzeňského a Jihočeského kraje od 8. března od 18 hodin do 10. březa do 12 hodin. Meteorologové předpokládají, že v kombinaci vydatnějšího deště, tání sněhu a silnějšího větru bude docházet ke vzestupům hladin řek odvodňujících Šumavu a Český les. Očekávají překročení prvního a někde i druhého stupně povodňové aktivity. Mohlo by dojí k vzestupu hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny.

Podle webu chmi.cz vysoký stupeň nebezpečí hrozí na jihu Čech na Prachaticku a Vimperku, v Plzeňském kraji to pak je Sušicko, Horažďovicko, Klatovsko a Domažlicko.

Před zvýšeným průtokem a vyšší hladinou Vltavy z důvodu upouštění vody z Lipna varoval i státní podnik Povodí Vltavy. Z důvodu zvýšených přítoků do vodního díla Lipno I se od středy 8. března začne vypouštět z vodního díla Lipno II voda v objemu 40 m3/s. Hladina Vltavy by se však stále měla držet v rozsahu normálního stavu průtoku.