Do lesů chtějí vlastní traktorem

Nová Pec - Bez traktoru do obecních lesů musí v současnosti Novopecčtí.

Lesní porosty, letecký snímek. Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

To by ale podle Jakuba Koželuha, starosty obce, rádi do budoucna změnili. „Máme podanou žádost o dotaci na pořízení traktoru do padesáti koní. Potřebovali bychom ale i větší, takže jakmile bude možnost, požádáme o dotace i na něj. V současnosti nám pomáhá najatá firma, pokud bychom měli traktory obecní, ušetřili bychom samozřejmě peníze,“ vysvětlil.