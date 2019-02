Volarsko – Za Soumarským mostem stále trvá zákaz vstupu do lesa.

Poblíž Soumarského mostu je vyhlášen zákaz vstupu do lesů od srpnové vichřice. Lesníci stále odklízejí polomy. | Foto: Foto: Ladislav Beran

Pokračují tam práce na odstraňování následků srpnové vichřice, která se prohnala tímto koridorem a na lesním porostu napáchala obrovské škody. Zákaz vstupu do míst, kde je zákaz vyhlášen, by měli respektovat hlavně houbaři. Při vstupu do lesa totiž hrozí nebezpečí úrazu.

LADISLAV BERAN