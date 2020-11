Hlavní tah silnice z Volar do Lenory až do poloviny listopadu opravuje firma Metrostav podle zadání správce komunikace – Ředitelství silnic a dálnic.

Oprava silnice od Stögrovy Huti do Lenory. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Jezdí se jen v jednom pruhu, a tak na Stögrově Huti auta zastaví semafor. Zpět do Volar mohou řidiči pouze přes České Žleby, kde další semafor řídí dopravu na odbočce u Soumarského mostu. V týdnu řemeslníci frézovali druhou polovinu vozovky, jízdní pruh od Lenory do Volar. Počasí opravám zatím přeje, a tak to vypadá, že do 15. listopadu firma práce stihne dokončit.