„Původní návrh udělat místo pro přecházení hned v začátku svodidel není možné. Přecházení přes tři pruhy je jak nebezpečné, tak to pravidla provozu na silnicích nedovolují,“ potvrdil Martin Malý nedávná slova vedoucího technického úseku Správy a údržby silnic v Prachaticích Martina Grožaje.

I tak ale prachatická radnice dál prověřuje možnosti, jak lidem přecházení přes jednu z nejrušnějších výpadovek z Prachatic usnadnit a starosta Martin Malý dodal, že možnost přerušení svodidel neexistuje. „Zvažujeme, zda je reálné, aby lidé přecházeli až nad odbočkou na Lázně sv. Markéty. To by ale znamenalo postavit tam nějakou pěšinu až do konce svodidel tak, aby lidé zůstali do poslední chvíle bezpečně za nimi,“ popsal jednu z možností prachatický starosta a rezolutně odmítá, že by město někdy uvažovalo o oficiálním přechodu pro chodce. „Pokud bychom smysluplný koridor našli, tak pouze s označením místo pro přechází,“ řekl Martin Malý.

Doplnil také, že zatím není nic rozhodnuto. Vedení města spolu s šéfem odboru komunálních služeb a dopravy Lubošem Kvasničkou zatím jen hledá možné varianty.