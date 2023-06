Stavba opěrné zdi u Klášterce u Vimperka platí téměř do konce letošního září částečná uzavírka. Řidiče na to upozornil Martin Grožaj z prachatické Správy a údržby silnic (SÚS).

Silnice třetí třídy do Klášterce u Vimperka. | Foto: Google maps

V době částečné uzavírky silnice III. třídy č. 1673 bude v uzavřeném úseku provoz převeden do jednoho volného jízdního pruhu a přednost bude řízena semaforem. „Objízdná trasa není stanovena,“ upřesnil Martin Grožaj. Opěrná zeď by měla být dlouhá zhruba sto metrů a celé délce stavby musejí být řidiči pozornější. Částečná uzavírka je povolená do 25. září.