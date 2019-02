Prachatice – Pro renesanční dioritovou kamenku našli prachatičtí radní místo v areálu Parkán.

Plánek, který ukazuje, kam bude umístěna dioritová kamenka v Prachaticích. | Foto: Poskytl Martin Malý, starosta Prachatic

Město Prachatice ji loni v létě koupilo od soukromého majitele za sto padesát tisíc korun. Podle informací, které Prachatickému deníku poskytl starosta Martin Malý, ji usadí hned vpravo za vstupní bránu do Parkánu. „Na novém místě tak bude přístupná veřejnosti. V Parkánu bude do letošních Slavností Zlaté stezky a zajistíme i to, aby kamenkou neustále protékala voda," potvrdil. Projektová cena na osazení kamenky je zatím více než půl milionu korun. Úpravy totiž počítají i s dlažbou a zahradnickými úpravami v okolí nově umístěné kamenky, která tak bude před terasou cukrárny. Voda bude do kamenky téct neustále a její odpad bude sveden do stejného potrubí jako fontánka v Zahradní ulici.