„Přihlášky hostů se pomalinku objevují, ale zájem je zatím vlažný,“ říká Marek Šimon, spolumajitel restaurace a hotelu Krumlovský mlýn v historickém centru města.

„Myslím, že lidé čekají na další rozvolnění a zájem se bude navyšovat postupně, jak bude rozvolnění nabíhat. Zájemce také ovlivňují podmínky, jako například testy, které musí splňovat. Navíc spousta lidí při nastávajícím rozvolnění začala chodit do práce, takže po dlouhém pobytu doma teď moc nepřemýšlejí o tom, že někam pojedou.“ Provozovatelé Krumlovského mlýna proto hlavní zájem očekávají až v červenci a srpnu. „K tomu bude na zájemce o cestování útočit konkurence zahraničních destinací,“ připomíná Marek Šimon. V současnosti navíc ubytovatelům stejně jako restauracím nepřeje ani už dlouho trvající chladné a deštivé počasí. „A myslím, že bude i problém se sháněním personálu na sezonu,“ podotkl Marek Šimon. „Celkově je k nám situace nevlídná.“

Vyšší zájem o ubytování v Českém Krumlově očekává ředitel několika krumlovských hotelů Petr Zemek až v době, kdy se naplno otevřou restaurace a rozjede se kultura. „Teprve poslední dva dny evidujeme určitou poptávku po ubytování v Krumlově,“ sdělil. „Není nijak velká, ale nějaké rezervace už jsou. Zřejmě zareagovali zájemci na pozitivní zprávy o otevření otáčivého hlediště. U návštěvníků Krumlova hraje kultura a kulturní program velkou roli. To znamená otevření zámku, otáčka, restaurací, programy festivalů a jiné. Mám ale obavy, že letos se v Krumlově bude jednat spíše o denní návštěvníky města než o zájemce o ubytování.“

Petr Zemek má na starosti rovněž apartmánový hotel Knížecí cesta v Bližší Lhotě u Lipna. Tam je situace podstatně lepší. „Ano, tam máme už téměř plné rezervace na červenec a srpen, ve dnech od pátku do neděle i v červnu a přes týden je ještě volno. Zájemci zřejmě váhají kvůli počasí,“ míní Petr Zemek. „Dá se říci, že v současnosti je spíše zájem o Lipensko a pobyty v přírodě.“

Nicméně ale ani u Lipna provozovatelé penzionů radostí nevýskají. „Nestojí to za nic,“ konstatoval Gustav Procházka, jednatel společnosti, jež provozuje penzion U Kostela ve Frymburku. „Vládne tu špatné počasí. Ostatně na to jsme zvyklí a víme, že to vždy znamená málo návštěvníků. Proto jsme ještě neotevřeli, jenom se na to připravujeme. Máme zamluvené první tři pokoje na víkend na dvě noci, ale další dva pokoje zákazníci odmítli, protože se mezi nimi objevil covid. Proto se lidé bojí dopředu zaplatit zálohu, i když já se s nimi vždy snažím nějak domluvit. Bojí se rezervovat pokoje a platit zálohy i na léto. Jestli budou mizerné i ty dva letní měsíce, balím kufry, a jdu od toho.“

Podle Gustava Procházky je letos zájem o ubytování zhruba o třicet procent menší než loni stejnou dobou. K tomu přišel o jednoho zaměstnance, takže mu nezbyde, než sám nastoupit na plac. „Přesto optimisticky věřím, že se oteplí a sezona na Lipensku se rozjede.“

Přímo na Šumavě je situace o poznání radostnější už nyní. Kdo si nepospíší s rezervací ubytování, letos v létě se na Šumavu nepodívá. Hoteliéři a majitelé penzionů tvrdí, že telefony zvoní od pondělka, kdy přestal platit zákaz ubytovávání. Místa v penzionech a chalupách mizí před očima, průměrná cena za osobu a noc vychází na pět stovek.

„Z devadesáti procent jsou kapacity na léto obsazené,“ říká Václav Vostradovský, starosta Kvildy a spolumajitel jednoho z kvildských penzionů. Začínají se naplňovat i červnové víkendy. „S červnem hosté zatím vyčkávají, čekají jestli bude lepší počasí, které zatím moc nepřeje,“ dodává s tím, že za běžných okolností by už nyní centrální část Šumavy byla plná.