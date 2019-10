I včera se vrátili dělníci do domu s číslem popisným 32, kde začali v pondělí dopoledne měnit poškozená okna. Dnes by měly být na řadě drobné zednické práce. Lidé museli své byty opustit 3. října po čtvrté hodině ranní a dočasné ubytování většinou našli u příbuzných a známých. „Zítra přijdou na řadu okna v bytovém domě s číslem popisným 33,“ uvedl Petr Kneifl, vedoucí technického úseku SBD Prachatice, které spravuje na základě smlouvy záležitosti bytových domů v Lenoře. Byty soukromé ve správě společenství.

Do bytů nastoupila i sanační firma, aby se nájemníci mohli domů vrátit co nejdříve. „Postupně bychom se mohli začít do bytů vracet, kdy přesně, není jisté,“ uvedl Svatopluk Pevný z domu s číslem popisným 32. Poškozená požárem zůstává ještě střecha na domě s číslem popisným 33.