Společnost dm chtěla věnovat 5 % z celkového denního obratu všech prodejen a online shopu na aktivity, jejichž úkolem je posílení pouta mezi dětmi a seniory. Nakonec tak po navýšení výsledné částky přibližně 1,9 milionu o více než sto tisíc korun poputují na propojení generací rovné dva miliony korun.

Společnost dm podpoří společné aktivity dětí a seniorů

„Jsme velice rádi, že se letos podařilo získat ještě vyšší částku, než tomu bylo minulý rok. A těší nás také reakce zákazníků, díky kterým máme jistotu, že podobné aktivity mají smysl. Také proto jsme se nakonec rozhodli výslednou částku ještě navýšit a zarovnat ji tím na dva miliony,“ hodnotí Giving Friday Martina Horká, jednatelka společnosti dm. Až do 26. ledna se mohou na webových stránkách www.dm.cz/giving-friday přihlašovat domovy seniorů se svými projekty na podporu propojení generací. Celkem společnost dm přispěje

70 projektům. Na každý projekt tak společnost dm věnuje 28 600 korun. Jaké projekty zvítězí, rozhodnete vy při hlasování na webu.

Jaké projekty se mají přihlašovat? Peníze získané z letošního ročníku budou moci domovy seniorů využít na nejrůznější společné aktivity seniorů s dětmi. Ať už tedy půjde o čas společně strávený malováním, hraním divadla, zpíváním, vzájemným předčítáním nebo třeba společnými výlety či učením se od sebe navzájem. Starší děti mohou seniory doprovodit do divadla, na procházku či do kina a ti jim mohou na oplátku poutavě vyprávět příběhy z jejich dětství. „V propojení těchto dvou generací vidíme mnoho dobrého. Chceme, aby se na seniory nezapomínalo. Jsou to lidé s bohatými zkušenostmi. Věříme, že obě generaci si mají co přinést. Domovy seniorů díky tomu ožijí a stanou se místem setkávání,“ doplňuje Martina Horká.