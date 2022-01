Zvýhodněné možnosti zbavit se exekuce u soukromé společnosti využil i 56letý Josef. Ztratil mobilní telefon a účet za služby neukončil. Dluh narůstal, na upomínky nikdo nereagoval. Před deseti lety byla zahájena exekuce. „Neměl jsem na to. Nakonec to narostlo na 48tisíc. Teď jsem v domově důchodců. A když jsem slyšel o Milostivém létě, zeptal jsem se ředitele, co by se s tím dalo dělat. Pan ředitel zavolal exekutorovi, panu Košinovi, jestli by mi to odpustil,“ svěřil se Josef. Ředitel Domova seniorů Hnačov Adolf Hanousek kontaktoval soudního exekutora, a i když původně dluh pana Josefa do akce Milostivé léto nespadal, povedla se dohoda. „Magistr Košina slíbil, že se pokusí dohodnout s operátorem a že se ozve. Volal hned druhý den, že se mu podařilo dohodu vyjednat. Náš klient tak nakonec zaplatil jenom původní dluh 11,5 tisíce a fixní poplatek 908 korun," popsal ředitel domova seniorů.

Milostivé léto končí 28. ledna. Jelikož zpracování žádosti dlužníka může trvat několik dní, doporučuje exekutor obrátit se na úřad nejpozději do 16. ledna. Tento termín je zárukou včasného a pohodlného ukončení exekuce.