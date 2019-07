V úterý 23. července před pátou hodinou odpoledne oznámila na tísňovou linku žena, že pohřešuje svou nezletilou dceru, se kterou se okolo jedné hodiny rozešla v lese u Schwarzenberského kanálu, na rozcestí u obce Nová Pec, část Jelení, s domluvou, že se sejdou na parkovišti Jelení vrchy u auta, kam však dívka nedorazila.

Dívka u sebe neměla mobilní telefon, tak nebylo možné se s ní zkontaktovat. "Po dívce se do terénu ihned vydali pátrat tři volarští policisté, jeden psovod, dosahový zástupce Územního odboru Prachatice, dva členové strážní služby Národního parku Šumava, jeden člen Horské služby Nová Pec a deset členů Sboru dobrovolných hasičů Nová Pec," uvedla Martina Joklová, mluvčí prachatické policie. Nezletilou dívku se naštěstí podařilo krátce po devatenácté hodině v pořádku vypátrat volarskému policistovi, který jel na čtyřkolce. Za to mu patří velké poděkování, které si samozřejmě zaslouží úplně všichni, kteří se do pátrací akce zapojili. "Hlavně při procházkách v neznámém prostředí, především v lese, by si turisté měli brát nabitý mobilní telefon," vyzvala zároveň Martina Joklová.