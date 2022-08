„Příběh jednoho páru, který se uzavře před světem a nechce opustit svůj byt, přináší řadu groteskně vtipných a důvěrně povědomých scén z partnerského života, ale i výjevy hrozivé, melancholické či jímavé,“ popsala ředitelka KIS, o co půjde. Divadelní Spolek R312 se rozhodl tuto hru nastudovat a její premiéra je plánována teprve na letošní říjen. „Ještě před tím se ale tvůrci rozhodli svou práci otestovat při několika otevřených zkouškách na různých místech. Jedním z míst jsou právě Prachatice,“ upřesnila s tím, že divák tak uvidí představení, které je stále v procesu a stane se do do určité míry tvůrcem, protože bude smět nahlédnout do útrob vzniku divadelní inscenace.