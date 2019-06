Prachatice – Když se celá školka v úterý dopoledne sešla v hledišti našeho zahradního divadla, čekalo na děti překvapení.

Co to asi je a co s tím budeme dělat? Budeme si s tím domečkem hrát? Otázky se ozývaly ze všech stran, ale když zacinkal zvonek a paní učitelka Jaruška přivedla Kašpárka, vše bylo rázem jasné. Divadlo. A opravdu, tematický den byl skutečně pohádkový. Paní učitelky Lenka a Jaruška si pro nás připravily pohádky hned tři: O neposlušných kůzlátkách, Proč maminka Adámka nechce a O koťátku, které zapomnělo mňoukat.