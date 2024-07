Návrat Sluhy dvou pánů do Divadelního léta na zámku Kratochvíle si podle slov režiséra netolického souboru TYL Miroslava Mikeše vyžádali sami diváci. „I my jsme ji ale chtěli vidět znovu, po deseti letech,“ zdůvodnil Miroslav Mikeš. Právě netolických divadelní režisér je ten, kde vždy dokáže najít inscenaci do úžasných prostor zámecké zahrady.

Sluha dvou pánů to je Trufaldino z Bergama, který příběh pěkně zamotá a báječným způsobem zde podává příběh několika Benátčanů a jedné svatby. Výborný výkon ochotníků a zejména Petr Novák v roli Trufaldina který tuto roli dostal i před deseti lety koncertoval. Bravurní řeč, krásná čeština, výborné výkony všech herců které nutili diváky chránit si bránici neb smích byl od začátku do konce. „Divadlo na Kratochvíli umocňuje šum z vodního příkopu i řev pávů, který dotváří pocit, že divák sedí v Rajské zahradě,“ popsal svůj letošní zážitek Ladislav Beran, který také poslední představení letošní zámecké podívané pro Deník zdokumentoval. Divadlo pod nejvyšším jevištěm světa tedy večerní i noční oblohou přineslo do poslední lavice zaplněné jeviště a v pátek při předposledním představení přišlo nejvíc lidí. Herci se divákům odvděčili perfektním výkonem. Sluhu dvou pánů hráli s nadšením, elánem a hlavně srdcem, tak jak to ochotníci z Netolic umí. I v tomto podání bylo vidět proč je tato komedie Carlo Goldoniho u nás tou nejhranější od profesionálů po ochotníky.

Dlouhotrvající potlesk netolické ochotníky potěšil a ti už se těší na další představení, které plánují ve čtvrtek 11. července na Lomci a o den později v Lesním divadle ve Vadkově. I tam si diváci jejich výkon užijí.