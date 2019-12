Nejen Jihočeské divadlo by se mohlo v budoucnu stěhovat na českobudějovické Mariánské náměstí do nové budovy, o jejíž postavení usiluje vedení města.

Podle náměstka primátora Juraje Thomy je nyní hotova studie, ze které by měly vycházet další přípravy projektu. Mimo jiné se počítá s tím, že na Mariánské náměstí se přesune i Jihočeská filharmonie z nynějšího působiště v Koncertní síni Otakara Jeremiáše. Zázemí filharmoniků je totiž z velké části předělaným klášterem.

Ředitel filharmonie Otakar Svoboda už dříve pro Deník uvedl, že ze současných prostor, které nejsou ideální, by se hudební těleso nebránilo přestěhování do vhodnějšího objektu. Ať už by to byla nová budova na Mariánském náměstí nebo případněz rekonstruovaná a upravená Slavie.

Malou zkouškou působení na novém místě je nyní pro divadlo projekt Bouda, kdy se hraje právě na Mariánském náměstí. Jihočeské divadlo (JD) zde hraje již téměř čtrnáct dní a dosud zde uvedlo dvě ze čtyř premiér.

Právě projekt Bouda má podle ředitele Lukáše Průdka upozornit v Českých Budějovicích na potřebu nové divadelní budovy. „V Českých Budějovicích zoufale chybí důstojný dům pro Jihočeské divadlo a Jihočeskou filharmonii,“ vysvětluje Lukáš Průdek poselství scény. „Návštěvníci zjistí, že je to zcela jiný prostor než Jihočeské divadlo a Metropol,“ slibuje.

Právě stávající budova JD nevyhovuje vícesouborovému divadlu, které se nevejde do jednoho domu. „Stará budova neodpovídá potřebám provozu ani kvalitativním požadavkům,“ myslí si ředitel Lukáš Průdek. Ve staré budově je malé orchestřiště, není všude dobře vidět, například z balkonu neuvidíte dvě třetiny forbíny. Prostor divadla nestačí. Proto využívá jiné scény.

DK Metropol, kde se uvádí balet i opery, zase nevyhovuje akusticky a nemá zázemí. Malé divadlo, jediný profesionální soubor pro dětské diváky v kraji, zase obývá malý dům v Hradební ulici. „Ani to neodpovídá metropolitní dětské scéně,“ dodává Lukáš Průdek.

Co Bouda přinesla, je prý zatím brzy hodnotit. „Ohlasy diváků jsou však vesměs pozitivní,“ říká Lukáš Průdek.

Obyvatel Českých Budějovic Jaroslav Pánek si pamatuje ještě dobu ze 60. let, kdy se kvůli stavbě divadla na Mariánském zbouraly domy. Jestli v plánech na stavbu pokračovat, si ale není jistý, hlavně pokud by se stavělo na místě parku. „Škoda stromů, Budějce by snesly více zeleně,“ myslí si.

Kde přesně by nová budova stála, je podle Lukáše Průdka otázka architektonicko – urbanistické soutěže. O tom se bude ještě teprve jednat. V současnosti připravuje projekt nové budovy skupina, kde sedí zástupci města, kraje, divadla, filharmonie, nadačního fondu divadla a architekti specializovaní na divadelní a hudební provozy z německé společnosti Bühnenplanung Walter Kottke Ingenieure, Bayreuth. Ta získala v minulosti podle náměstka primátora Juraje Thomy mimořádné renomé v přípravě podobných staveb.

Nyní je hotova studie, která stanovuje základní rozvrh dalších kroků. Ty mají mimo jiné určit, jestli se na Mariánské náměstí přesune celé Jihočeské divadlo, nebo jen jeho „hudební“ část. Architektonická soutěž na nový objekt by mohla být vypsána v roce 2021. Podle Juraje Thomy se náklady na soutěž odhadují na osm až deset milionů Kč.