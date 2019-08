Prachatice – Do průzkumu podzemních prostor pod Velkým náměstím, které patří k Národnímu domu, se musejí pustit odborníci. A to dříve, než bude pokračovat jejich vyklízení.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Vedení města už nechce riskovat, že by se mohla propadnout další část náměstí. Podle Jana Klimeše, místostarosty Prachatic, je v tuto chvíli prostor, nad kterým se propadl chodník, zasanován. „Až poté budeme pokračovat ve vyklízení,“ potvrdil Jan Klimeš se slovy, že město by rádo udělalo průzkum dalších podzemních prostor v městských domech, ale je to otázka tří a půl milionu korun.