Město sice chtělo lokalitu původně prodat jako parcely, ale bývalí zastupitelé celou lokalitu prodali a podle slov Jaroslavy Martanové pod cenou. „Firma koupila metr čtvereční za 130 korun, i když odhadní cena byla zhruba 260 korun,“ řekla Jaroslava Martanová s tím, že firma dostala od města také projektovou dokumentaci na ZTV, který ale po změně územního plánu ho musela nechat přepracovat. To ale nic nemění na tom, že do konce června 2023 by firma měla vybudovanou infrastrukturu a převést ji na město. „To se ale nestane protože správní řízení se protáhlo, ale v současné chvíli je firma před vydáním stavebního povolení,“ popsala vimperská starostka.