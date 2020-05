Ředitelky škol v Prachaticích zjišťují zájem o výuku. Děti se potřebují připravit na přijímačky.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Ředitelky tří základních škol v Prachaticích připravují učebny na pondělní výuku dětí z devátých ročníků. Zatím neznají konečná čísla, žáci devátých tříd se musejí na výuku škole přihlásit do čtvrtka. ZŠ Zlatá stezka má jednu devátou třídu, Lenka Králová, ředitelka školy, zatím jen odhaduje, že se k výuce přihlásí zhruba polovina žáků. Jednu třídu má také ZŠ v Národní ulici. Ředitelka Hana Bolková má odhad velmi podobný. Obě školy tak vytvoří jednu skupinu dětí. Vyučovat se bude český jazyk a matematika. Na Národce navíc také angličtina. „Jsme připraveni a navíc ti, kdo vinou zařazení do rizikové skupiny do školy nepřijdou, mohou sledovat výuku přes stream. Nakoupili jsme dvacet kamer a v této chvíli systém připravujeme, aby byl v pondělí plně funkční,“ popsala Hana Bolková s tím, že systém škola využije také při výuce dětí z prvního stupně, která začne o dva týdny později.