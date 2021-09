Nedávno vedení nemocnice snížilo kapacitu z 90 lůžek na polovinu, podobně dopadl i provoz ambulantní péče. Dříve DPN Opařany na Táborsku sloužila malým pacientům z celého Česka, nyní už jen jihočeským. Schází jim osm atestovaných odborníků.

Zřizovatel ministerstvo zdravotnictví se snaží situaci vyřešit už od konce prázdnin, nové lékaře se však i přesto nedaří sehnat. Poskytování zdravotních služeb je podle mluvčí DPN Jany Sosny Voňavkové teď nastavené tak, aby stávající lékaři zvládli provoz. V pondělí 13. září se podle jejích slov uskutečnilo jednání se zástupci ministerstva zdravotnictví přímo v Opařanech. "Na základě tohoto jednání jsou otevřeny dvě varianty řešení. Za A seženou se ve spolupráci s ministerstvem atestovaní dětští a dorostoví psychiatři tak, aby péče mohla i nadále pokračovat," sdělila s tím, že vedení DPN předpokládá informaci od zřizovatele do jednoho měsíce.

Připravují ukončení provozu

Nebo za B DPN Opařany není schopna pro nedostatek kvalifikovaných lékařů v republice poskytovat odbornou zdravotní péči. "Tedy stávající služby, k 31. prosinci 2021 ukončí svůj provoz," doplnila s tím, že v současnosti se pracuje spíše s touto variantou. "Celá organizace se bude postupně připravovat na ukončení provozu. V této variantě je již domluveno, že definitivně ukončí svou činnost lůžková část k poslednímu prosinci letošního roku. O provozu ostatních úseků se zatím jedná," dodala Jana Sosna Voňavková.

Dále potvrdila informace, že by mělo vzniknout oddělení dětské a dorostové psychiatrie v Nemocnici České Budějovice. Speciální zdravotnické zařízení tak podle avizovaných možností může poskytovat své služby pouze do konce letošního roku, v nejistotě teď tak žije také na devadesát zaměstnanců.

Uzavření má být krajním řešením. Situaci zřizovatel podle ministra Adama Vojtěcha intenzivně řeší. Ministerstvo jednalo s vedením kraje o možnosti vzniku akutního oddělení dětské psychiatrie v krajské nemocnici. „Oslovil jsem všechny dětské psychiatry, kteří atestovali nedávno, s žádostí, aby se zapojili do péče. Věřím, že atraktivita Budějovic by mohla vést k jejich přílivu,“ řekl ministr.

Místo je, chybí lékaři

Přestavit by se měl objekt archivu Nemocnice České Budějovice. „Naposledy jsme se dohodli, že ministerstvo zajistí lékaře, protože my tu dětské psychiatry nemáme. Ministerstvo se to snaží udělat a my připravíme prostory, aby zde odpovídající péče byla zajištěna,“ sdělil hejtman Martin Kuba minulý týden po zasedání krajského zastupitelstva.

Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech na Táborsku funguje od roku 1924, tedy téměř 100 let. Jedná se unikátní a specializované zařízení s rozsáhlým léčebným zázemím. Je plně soběstačná včetně technického vybavení. Vzdělávání hospitalizovaných pacientů zajišťuje základní škola při DPN Opařany v samostatné budově školy v areálu. Nemocnice disponuje rozsáhlým státním majetkem na 8 hektarech se 4 kulturními památkami. V areálu se nachází 20 budov a 15 staveb.