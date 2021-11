Jak potvrdila tisková mluvčí DPN Opařany Jana Sosna Voňavková, nový tým specialistů se formuje pod vedením dětského psychiatra docenta Michala Goetze. „S ním jsme již měli několik konzultací. Pevně věříme, že naši pacienti budou mít stejně kvalitní péči jako doposud a jsme velmi rádi, že Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech má pokračovatele,“ sdělila.

V současnosti podle Voňavkové všechny kroky v nemocnici směřují ke stabilizaci chodu a předání. „Stav naší agendy je transparentní a velmi dobře připraven na předání a my se velmi těšíme na kvalifikovanou posilu v podobě velkého lékařského týmu,“ dodala za stávající vedení DPN.

Hledají nové vedení

Že se schyluje k začátku nové éry specializovaného zařízení, potvrzuje také web zřizovatele. Tam byla zveřejněna poptávka mistra Adama Vojtěcha po pracovním místu ředitele, či ředitelky DPN Opařany s požadavky. Termín podání přihlášky končí 13. prosince letošního roku. Uchazeči mimo jiné musí doložit vysokoškolské vzdělání, praxi v oboru či koncepci řízení a rozvoje organizace včetně způsobu zapojení do projektu reformy psychiatrické péče.

Jednání s krajem

DPN dlouhodobě bojovala s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Krizi se nyní podařilo zažehnat, ačkoliv je zřizovatelem ministerstvo zdravotnictví, do řešení se vložil i Jihočeský kraj. To Deníku potvrdil hejtman Martin Kuba. „Měl jsem opakovaně jednání s ministrem zdravotnictví. Situace vypadala dlouho jako kritická a my jsme nabídli a řešili především dvě oblasti. Další provoz školy, která při psychiatrické nemocnici je a zřízení oddělení akutní dětské psychiatrie Nemocnici České Budějovice,“ vysvětlil.

Několik možností

Naštěstí se provoz psychiatrická nemocnice podařilo zachovat. „Přichystali jsme asi tři možnosti řešení dalšího provozu školy. Co se týká oddělení dětské psychiatrie připravili jsme prozatímní prostory a vše záviselo na sehnání, především lékařského personálu. Jeho zajištění přislíbilo ministerstvo zdravotnictví,“ připomněl hejtman.

Cílem kraje, bez ohledu na to, zda psychiatrická nemocnice skončí či nikoli, je ale vybudování tohoto oddělení při nemocnici v Českých Budějovicích. „Aby toto oddělení mohlo být v odpovídajících prostorách, je nutné vybudovat archív, na který je nutno sehnat finanční prostředky. I to bylo předmětem jednání s ministrem zdravotnictví,“ dodal Martin Kuba.

Ministerstvo zdravotnictví nový odborný personál motivuje po finanční stránce, a číhá na mladé lékaře po atestaci. Jak dříve sdělila mluvčí ministerstva Martina Čovbanová, součástí lékařského týmu by se měla stát i jihočeská lékařka. „Zájem o zapojení do lůžkové péče avizovala lékařka z Jihočeského kraje, která by se mohla částečně do péče zapojit. V současné době je s ní ministerstvo v kontaktu a bude s poskytovateli lůžkové péče o možnosti jejího nástupu jednat," vysvětlila Čovbanová.

Obětavá celoživotní práce

Do důchodu s koncem letošního roku odchází nejen ředitelka a primářka Iva Hodková, ale i další dětská psychiatrička, primářka Jana Holendová. K situaci se vyjádřil i dětský psychiatr docent Michal Goetz, který se do DPN přihlásil jako jeden z odborných lékařů. „Jsem rád, že jsme došli k dobrému řešení pro Opařany. Především je třeba velice poděkovat paní ředitelce Hodkové za její celoživotní práci. V Opařanech dokázala téměř nemožné, nejen tím, že udržela jejich provoz navzdory mnoha překážkám, ale především tím, jak soustavně zvyšovala úroveň péče,“ konstatoval s tím, že toto tvrzení potvrdili i zaměstnanci DPN.

Podle jeho slov byl právě osobní vztah, kteří si kolegové v regionu k DPN Opařany vytvořili hlavním faktorem, jenž napomohl sestavení lékařskému týmu. „Dále je třeba velmi poděkovat paní primářce Janě Holendové, za její dlouholetou a mimořádně obětavou práci. Právě ona spolu paní doktorkou Hodkovou v posledních kritických měsících drželi provoz Opařan za cenu velkého osobního nasazení, to samé platí nedílnou měrou i pro veškerý ostatní personál nemocnice,“ uzavřel Michal Goetz poděkováním.