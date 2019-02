Prachatice – Zahrada Mateřské školy v České ulici v Prachaticích se mění na sídlo hobitů. Učíme se v zahradě, jak se projekt rekonstrukce zahrady jmenuje, stojí v prvních dvou etapách 2,9 milionu korun. Jejich dokončení je plánováno v řádu dvou týdnů.

Zahrada školky se mění na hobitín. | Foto: Foto: Deník/Leona Fröhlichová

„Historicky hobiti žili v norách, které si hloubili. Zahradní architekt, který s námi řešil budoucí podobu zahrady, přišel s myšlenkou, že svahy, které školku lemují, by se daly za tímto účelem využít. Takže nám tu od začátku prázdnin vznikají tři hobití obydlí, jejich počet by měla zvýšit následně třetí etapa. Ta je zatím v přípravě, čekáme na vhodný dotační titul,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Prachatice Helena Turková Kubátová.



Hobiti podle jejích slov měli dle legendy malou výšku. „A to odpovídá vlastně i tomu, že děti jsou malé. Na dvou místech tu tak nově máme zabudované částečné nory, přibudou nám tu další nové herní prvky, které nahradí již vysloužilé prvky a navíc tu ve velkém řešíme novou zeleň. Té výrazně přibývá. Jednak proto, aby tu děti měly v létě stín, navíc děti mají rády členitost, a zároveň i proto, abychom tím odclonili hluk a smog. Seznámí se s neživou přírodou nebo pěstováním rostlin,“ poznamenala ředitelka.



Další zásadní úpravou je ale i amfiteátr, který školce chyběl. „Pergola může sloužit jako přistíněná venkovní třída, mohou tam být školní besídky, divadla, společenské akce,“ uvedl technik odboru investic z prachatické radnice Jan Plánek.

