V letošním školním roce se již posedmé rozeběhl seriál různých běžeckých soutěží na Základní škole Vodňanská, který nese název „Běhej jako Emil“.

Děti z Vodňany měly na programu Běh loukami. | Foto: Šárka Grabmüllerová

První závod byl pojat jako běh loukou. Závodníci byli rozděleni podle tříd do jednotlivých kategorií a podle věku měli uzpůsobeny i vzdálenosti tratí od 200 do 600 metrů. Účast byla bohatá, nálada závodní a zvítězili nejen ti nejlepší, ale vlastně všichni, kteří úspěšně doběhli do cíle. Druhý závod se bude konat na konci října, tentokrát budeme sprintovat na krátkých tratích.