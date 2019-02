Prachatice - Že si kamarádi pomáhají, to již děti z Paraplíčka dobře ví. Jak ale pomoci ptačím a zvířecím kamarádům přečkat dlouhou zimu?

Že si kamarádi pomáhají, to již děti z Paraplíčka dobře ví. Pomáhají i zvířátkům. | Foto: Bohuslava Jindráková, Mirka Studená

Na pozvání učitelek a dětí z první třídy nám s tím přišli poradit třeťáci ze ZŠ Zlatá stezka. Společně s paní učitelkou Strejčkovou a paní asistentkou Šimkovou si nacvičili pásmo říkanek, písniček a krátkých příběhů doplněných krásnými obrázky a kulisami. Děti z mateřské školy pozorně poslouchaly, některé písničky si také zazpívaly a dokonce i tančily. Když vystoupení skončilo, všichni věděli, co mají dělat.



Rychle do šaten, pořádně se obléknout a honem ke krmítkům nasypat semínka, na stromy a keře pověsit lojové koule pro ptáčky a veverkám, které po naší zahradě také běhají, dát pod strom oříšky. Na jaře nám za to ptáčkové určitě krásně zazpívají a veverky děti rozesmějí dováděním ve větvích.



Mirka Studená