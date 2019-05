Jak už název „ Jižní Anglie křížem krážem“ napovídá, tentokrát jsme se zaměřili i na jiná, neméně krásná místa Anglie než je pouze Londýn a jeho okolí.

Naše velké dobrodružství začalo v pondělních odpoledních hodinách, kdy jsme se přes Německo, Belgii a Francii vydali do francouzského přístavu Calais, kam jsme dorazili v brzkých ranních hodinách a nalodili se na trajekt. Jinak ospalé děti v tento moment poměrně rychle ožily a začaly si užívat oproti cestě tunelem delší, ale o to zajímavější cestu přes kanál La Manche. Východ slunce nad mořem a bílé křídové skály, tak typické pro pobřeží Anglie, se nám ukázaly po necelé hodince a půl velmi klidné plavby. Nastalo velké vzrušení a po poměrně rychlém vylodění jsme se ocitli na anglické pevnině v přístavu Dover.

Naše první cesta vedla do známého a Angličany velmi oblíbeného přímořského letoviska Brighton, kde jsme se prošli historickým centrem, navštívili podmořský svět Sea Life i královský palác Royal Pavilion, který mnohé uchvátil svou extravagantností. Vzhledem k počasí, které nám přálo, si děti mohly užít i odpočinek na pláži. Pohled na pláž si užívající děti, které zčistajasna nezajímal mobilní telefon ani jiná elektronická hračka nás učitele dokonale okouzlil. To už ovšem nastal čas přepravit se k rodinám, které byly vybrány a poskytovaly nám i dětem ubytování a stravu. Rodiny si na domluvených místech děti převzaly a nám nezbylo než doufat, že všichni budou spokojení, a hlavně budou schopní se s rodinami domluvit. Ráno se ukázalo, že nikdo z cestovatelů neměl sebemenší problém a naopak se všichni zdáli být velmi spokojení.

Další den jsme se vydali do bývalého námořního přístavu Portsmouth, kde jsme absolvovali okružní plavbu přístavem. Děti měly šanci vidět několik válečných lodí, jež jsou na tomto místě ukotveny. Poté následovala prohlídka známé historické válečné lodě HMS Victory, která byla zajímavá i tím, že jsme většinu prohlídky, díky nízkým stropům a malým prostorům, absolvovali v mírném předklonu. Největším úspěchem byla ovšem vyhlídková věž Spinnaker Tower, která má tvar plachty. Ve výšce téměř 170 metrů jsme měli město jako na dlani. Ti odvážnější se mohli projít po prosklené podlaze a ostatní mohli odpočívat v lehátkách, která poskytovala krásný výhled na celé okolí.

Ještě tento den jsme stihli navštívit majestátní středověký hrad, dnes sídlo vévody z Norfolku, Arundel Castle, který nás uchvátil nejen svou velikostí a interiérem, ale i krásnými zahradami. Nastal čas odpočinku a děti se velmi rády vracely do „svých rodin“, kde už na ně čekala teplá večeře a většinou i chvilka anglické konverzace, což těšilo zejména nás učitele angličtiny.

Čtvrtý den nás opět přivítalo krásné slunečné počasí a my se vydali na cestu do Southamptonu. Zde jsme se nalodili na trajekt, který nás převezl na známý ostrov Isle of Wigh, který proslavilo zejména letní sídlo královny Victorie Osborne House, který dnes patří anglickému státu, a je možné tam spatřit nejcennější anglické památky.

Poslední den naší výpravy začal velmi brzy. Děti se musely sbalit, rozloučit s rodinami a vydali jsme se na cestu do Londýna, který byl vzdálený téměř dvě hodiny cesty. Naše toulání Londýnem začalo na známém místě zvaném Greenwich, kde se nachází nultý poledník a děti tak poznaly místo, kde se země rozděluje na východní a západní polokouli. Tam nás už čekala další loď, která nás po řece Temži dopravila až do centra města. Během plavby jsme se ocitli pod známým Tower Bridge, London Bridge, viděli Tower of London, Shakespearovo divadlo Globe Theatre a také známé Londýnské oko – London Eye. Pěší prohlídkou jsme se vydali na prohlídku centra města, která zahrnovala Houses of Parliament, známý Big Ben, který byl k naší lítosti celý pod lešením, Westminster Abbey a James´s parkem jsme prošli až k Buckinghamskému paláci. Přes Piccadily Circus jsme se dostali na známe náměstí Leicester, kde děti dostaly dvě hodiny rozchod a všechny se s velkou radostí vrhly na útratu posledních liber, které jim zbyly. Čas na poznávání Londýna se pomalu naplnil a my se vydali na poslední a o to dobrodružnější cestu londýnským metrem zpět k autobusu. Pro mnohé, a zejména pro nás pedagogický dozor, to byla opravdu velká adrenalinová jízda. Dostat se totiž metrem v pátek odpoledne a za konání koncertu populárního zpěváka se čtyřiceti dětmi na určené místo bylo prakticky nemožné. Děti byly proto poučeny, kam je třeba se dostat, a co dělat v případě situace, že by se ztratily. Naštěstí vše dopadlo dobře, děti všechny dorazily na určené místo a my si mohly jenom oddechnout. Pak nás už čekal jen bezproblémový návrat zpět do České republiky a zasloužený odpočinek.

Dnes již můžeme směle tvrdit, že výlet do Anglie byl krásným zážitkem pro všechny z nás a velké poděkování patří cestovní agentuře, která pro nás zájezd pořádala, paní průvodkyni i dvěma skvělým řidičům, kteří nás s úsměvem provázeli na našich toulkách jižní Anglií.

Veronika Nebeská, Dana Vávrová