Prachatice – Během uplynulých čtyř let se děti naučily v Mateřské škole Paraplíčko Prachatice spoustu nových věcí. Kromě získaných vědomostí a dovedností se však mezi nimi vytvořilo i pouto přátelství, které pokračovalo i za brány školky.

Po čtyřech letech se děti rozloučily stylově. Zařídily to maminky. | Foto: Lenka Psutková

Část dětí se tak pravidelně potkávala na různých akcích, narozeninové oslavy, návštěvy kina, divadla, výlety či hraní na hřištích. A to za doprovodu svých rodičů. Zejména maminky si toto setkávání velmi pochvalovaly. Poslední společnou akcí byla šipkovaná a piknik, které zorganizovaly maminky se souhlasem paní ředitelky Heleny Turkové Kubátové přímo v areálu školky. V jejich režii tak na děti čekalo absolvování několika disciplín jako je opičí dráha, skákání v pytlích, házení míčků na cíl či nošení vajíček na lžíci. Na základě šipek a indicií pak děti našly s velkou slávou ukrytý poklad na lodi. Ten obsahoval spoustu dobrot. Následovalo občerstvení, o které se postaraly samotné maminky. Pozvání na slunečné odpoledne přijaly i třídní učitelky Zdeňka Marková a Petra Friedková. Maminky jim poděkovaly za vše, co pro děti během docházky do školky udělaly. Bude se nám stýskat. Děti se mezi sebou ale neloučily, neboť v září se opět uvidí. Tentokrát již ve školních lavicích, kde na ně čekají nové zážitky.