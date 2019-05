Děti už vyrazily k zápisům

Prachatice - Po roce opět nastal čas květnových zápisů do mateřských škol. V Mateřské škole Prachatice proběhl zápis na školní rok 2019/2020 v pondělí 13.a v úterý 14. května od 8 do 12 hodin ve všech odloučených pracovištích školy. Do MŠ v Nebahovské ulici se zapisovaly děti v mateřské škole Česká.

Již po osmé hodině ranní začaly přicházet děti se svými rodiči, aby učinily ten svůj první důležitý krok v životě. Poznaly nové kamarády, budoucí paní učitelky a v neposlední řadě vyzkoušely spoustu krásných hraček. Než maminky nebo tatínkové vyplnili v kanceláři všechny potřebné listiny a seznámili se se vzdělávacími programy jednotlivých pracovišť školy, děti stihly prohnat auta, povozit v kočárku panenku, svézt se na klouzačce a zařádit si v míčkovém bazénu. Některé děti by nejraději ve školce rovnou zůstaly a ani se jim domů nechtělo. Věříme, že si z první návštěvy MŠ všichni budoucí školáčci odnesli samé krásné zážitky a v září přijdou celí natěšení. My se na ně těšit určitě budeme. Helena Turková Kubátová, ředitelka MŠ Prachatice

Autor: Redakce