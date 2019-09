Všechny základní školy tak otevírají dvě první třídy s tím, že v Montessori třídách jsou prvňáčci rozděleni ke svým starším spolužákům do dvou tříd.

Do základních škol se vydali i zástupci města Prachatice. Na Zlaté stezce je vítal starosta Martin Malý, ve dvou dalších děti přivítali místostarostové. Do Národky šel Jan Klimeš a do Vodňanky Miroslav Lorenc.

Hana Bolková, ředitelka Základní školy v Národní ulici, říká, že první školní den se nesmazatelně zapíše do vzpomínek dětí i rodičů. „Doufám, že se stejnou radostí jako dnes (pondělí 2. září, pozn. red.), budete do školních lavic usedat i v dalších dnech a letech,“ přivítala děti ve škole Hana Bolková.

Veselý nástup do školy měly děti ve Vacově. Tam je na prvňáčky pasovala Zlatá Ámoska 2019 Pavlína Kopáčiková a přijel i Večerníček.