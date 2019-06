Podmínky k tomu mají ideální. V podstatě jen přes cestu mají totiž obecní zahradu Ky.By. A podle slov Milady Kokšteinové, ředitelky školky, by byla velká škoda takovou příležitost nevyužít. „Vždyť jsme vesnická školka, příroda nám je vlastní,“ poznamenala. A tak už v zimě začaly děti pěstovat první semínka ve vlastních květináčcích. A ty pak na jaře putovala do hlíny. „Děti se učí, že se o ně musejí dál starat. Ale také to, že zahrada není jen záhonek, ale i starost o mnohem větší kus země,“ přiblížila Milada Kokšteinová.

MALÍ ZAHRADNÍČCI

Projekt, do kterého se školka pustila, potěšil i rodiče dětí. „Všichni jsou v dnešní době hodně časově zaneprázdnění a to, co prožívají děti ve školce, na to není doma čas,“ upřesnila ředitelka školky.

Děti si nejen svá semínka zasadily a starají se o ně, ale nakonec je podle ředitelky s chutí i sní. Zatím děti nejvíce bavily květníčky, které měly ve školce. To proto, že od prvního dne viděly, jak se ze semínka stává rostlina a jak se jí daří.

Až děti sní to, co se jim podařilo vypěstovat, jejich práce v zahradě neskončí. „Pokračovat budou až do podzimu, děti se nevěnují jen záhonku, budou pomáhat očesávat ovoce, pomáhat s listím. Projekt není jen o jednom záhonku, ale i o tom, aby děti v zahradě strávily co nejvíce času,“ upřesnila ředitelka školky.

Jenže děti netráví čas jen v obecní bylinkové zahradě, na kterou jsou Chlumanští oprávněně hrdí. Každý den zažívají život na vesnici. Využívají i to, že obec je obklopená přírodou, ale i toho, že jejich sousedé chovají zvířata. „Takže navštěvují i místní a setkávají se se zvířaty,“ dodala ředitelka.

PŘIJÍŽDĚJÍ I ODJINUD

Podle slov Kateřiny Pudivítrové, starostky obce, se do obecní zahrady vydávají i děti z okolních školek. „Jezdí k nám děti z Vlachova Březí a Husince. Jsme rádi, že se Ky.By zahrada stala místem, kde se nejen pěstuje pod rukama dospělých, ale děti z okolí se tu učí to, co k vesnici od nepaměti patří a vyzkoušejí si, co stojí práce vypěstovat třeba kedlubnu,“ pochvaluje si Kateřina Pudivítrová.