Prachaticko - Bohatý březen mají za sebou sociální služby, které poskytuje prachatická Farní charita.

V polovině měsíce března se maminky společně sešly a povídaly si o tom, jaké jsou maminky, v čem by se chtěly zlepšit nebo co se jim naopak daří ve výchově jejich dětí. | Foto: Archiv FCH Prachatice, Jakub Lysák

V Charitním domově sv. Dominika Savia si maminky společně s dětmi vyrobily vlasaté panáčky, kterým pokud se poctivě zalévají, vyrostou vlasy z trávy. A to se díky této péči podařilo. V polovině měsíce března se maminky společně sešly a povídaly si o tom, jaké jsou maminky, v čem by se chtěly zlepšit nebo co se jim naopak daří ve výchově jejich dětí. Konec besedy završily vědomostním kvízem o rodičovských schopnostech. Cílem bylo uvědomění si vlastních silných a slabých stránek.