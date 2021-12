OBRAZEM: Mladí tanečníci v Prachaticích klouzali po parketách vánočně

Nám tolik známý příběh o zrození pána Ježíše Krista, byl podán tak trochu jinak a též by se mohl jmenovat „Cesta do Betléma“ nebo „Co se dělo o Vánocích“ či „Narození Ježíše (Ježíška) Krista“. Je to skoro tradiční zpracování této události a to především podle Lukášova evangelia. Příběh hráli herci živý i ti dřevění a bylo to zajímavé vyprávění proložené známými vánočními koledami. Koledy si ti co je znali, zazpívali sami. Byl by to normální pěkný biblický příběh, kde nechybí Josef a Marie, Ježíšek, Tři králové a anděl Zachariáš. Vše probíhalo normálně, až přišel závěr a ten pan principál doprovodil slovy, jak jsem v úvodu řekl, my začínáme lehce a končíme divoce. A to se také stalo ne v městě Betlémě, ale městě Volary. Končilo se rokově ano rokově. Netradiční pojetí konce příběhu končilo rockovou koledou Pásli ovce valaši. Byl to zajímavý konec, který si diváky získal, a mnozí si koledu zapívali d divadelníky společně.

Po divadle na náměstí pod věží kostela svaté Kateřiny u dřevěného Betléma rozdávali Volarští skauti Betlémské světlo. Tomu požehnal farář římskokatolické církve Volary Karel Falář.

Ladislav Beran