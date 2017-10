Děti mohou kreslit obálku knihy

Netolice - Výtvarníci ve věku 3 až 15 let se mohou přihlásit do soutěže netolické Městské knihovny O nejkrásnější knižní obálku.

Kresby je možné odevzdat do 20. prosince. Soutěží se ve čtyřech kategoriích, tedy od 3 do 6. let, děti z 1. a 2. třídy, děti ze 3. až 5. třídy a 6. až 9. třídy. Všechny návrhy obálek pak knihovna vystaví, k vidění budou až do 22. ledna.