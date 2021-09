„Tentokrát se zaměříme na bydlení panenek. Budeme moci obdivovat, jak a kde bydlí kouzelná bytost dětí, ale i nás dospělých. Pohromadě uvidíme ojedinělou sbírku pokojíčků, kuchyněk a bytečků s jejich vybavením,“ popsala výstavu Šárka Frantová s tím, že součástí výstavy budou samozřejmě panenky a neoddělitelné součásti z jejich kouzelného světa. Vernisáž výstavy, Kde bydlí panenky připravilo Prachatické muzeum na pátek 17. září od 17 hodin. Výstava pak bude k vidění až do posledního prosince.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.