Svatá Žofie, která má právě v pátek 15. května svátek, podle pranostiky políčka často zalije. Současné počasí pranostice odpovídá. Nejvíc srážek spadlo od středečního rána podle meteorologa Václava Kubišty z Českého hydrometeorologického ústavu v Kašperských Horách (22,3 milimetru), které už ale leží v Plzeňském kraji.

Třeba v Bechyni to bylo 16 milimetrů. Příklady dešťové bilance doplnil Václav Kubišta informací za Volary, kde spadlo sedm milimetrů, nebo za České Budějovice, kde to bylo 7,8 milimetru.

V příštích dnech už by srážky neměly být tak intenzivní, celkové denní úhrny by neměly překročit 11 milimetrů. Příští týden má být až do čtvrtka beze srážek.

Pomohly srážky posledních dní zmírnit dlouhodobé sucho? „Zlepšilo to bilanci půdní vlhkosti, a to minimálně do hloubky dvacet centimetrů. Stačí to na všechny zemědělské plodiny,“ říká k aktuálním srážkám hydrolog Tomáš Vlasák z Českého hydrometeorologického ústavus tím, že lépe je i stromům, i když ty koření až do řádu metrů.

Úhrn posledních dešťů na úrovni 30 až 40 mm srážek vodního sloupce ale na celkové zlepšení dlouhodobé bilance v hlubších vrstvách půdy nestačí. „Je to několik procent toho, co bychom potřebovali, abychom se dostali na normální hodnoty,“ upozorňuje Tomáš Vlasák. U vrtů do hloubky 20 metrů nebo u hlubinných vrtů ve štěrkových ložích v jihočeských pánvích tak přetrvává kritická situace. Z hlediska dlouhodobých statistik je hluboko v podzemí stále mimořádné sucho. V některých lokalitách třeba na úrovni deseti nejhorších let za poslední století.

Svědčí o tom i stav pramenů a potoků či řek. „Na řekách se poslední deště projevily,“ říká Tomáš Vlasák, avšak s dodatkem, že je to jen díky vodě, která napršela, nestihla se vsáknout a stekla do koryt. Že by se zvedl podzemní odtok, na to srážky nestačily. A na hlubinné vrty je vliv nynějších dešťů nulový.

Výška hladin i průtok vody ve Vltavě se ve čtvrtek na Českokrumlovsku držely na normálu.

Průtok vody ve Vltavě je nyní kolem sedmi kubíků za sekundu a hladina vody ve vodní nádrži Lipno byla ve čtvrtek na 724,32 metru nad mořem, což je stejně jako po celý dubeni následný květen.