Až 72 litrů vody na metr čtvereční spadlo v noci na neděli 18. 7. 2021 podle meteorologa Daniela Maňhala Dolním Dvořišti na jihu Českokrumlovska. Pršelo hodně i v Novohradských horách. Zvedlo to toky Černé, Malše nebo Stropnice a Lužnice. Vydatný příděl vody poslala nebesa také na Šumavu, kde nejvíce pršelo na Klatovsku, kde se pak následně v Sušici nebo Rejštejně pohybovala Otava i kolem 3. stupně povodňové aktivity. "Otava v Sušici ještě klesá na dvojku," uvedl v neděli krátce po poledni k aktuálnímu stavu Daniel Maňhal.

Vlna se ale postupně sunula do vnitrozemí, takže v Katovicích, také krátce po poledni, měla řeka hladinu na výšce 189 cm a průtok 129 kubíků, zatímco obvykle je to v tuto roční dobu 70 cm a pod 20 kubíků. "Teď je na jedničce a půjde to těsně pod dvojku a možná přes. Kulminaci očekáváme odpoledne mezi třetí až čtvrtou hodinou," doplnil k Otavě v Katovicích Daniel Maňhal.

Teprve při překročení třetího stupně povodňové aktivity ale vodní toky vystupují z břehů.

V Novohradských horách byla říčka Černá po poledni na prvním stupni povodňové aktivity a podle Daniela Maňhala se dalo čekat, že se postupně ještě zvedne, možná až ke druhému stupni. Nahoru měla jít na první stupeň i hladina Lužnice, protože to avizovaly kontrolní body na rakouské straně hranice.

Vodní toky ale stoupaly až k ránu. Od sobotního rána do nedělní 7. hodiny ráno napršelo v Dolním Dvořišti 72 milimetrů vodního sloupce, v Soběnově 51,2 milimetru a třeba ve Vyšším Brodě 34,3 milimetru. V Táboře například ale oficiální stanice meteorologů ohledně srážek měla za sobotu a nedělní noc nulu.

"Devadesát devět procent srážek bylo v noci," zdůraznil Daniel Maňhal s tím, že srážky se týkaly v kraji především Šumavy a Novohradských hor.

V neděli odpoledne mají srážky v kraji ustávat a noc má být bez deště. Přeháňky se mohou vyskytnout ještě v Novohradských horách. V pondělí očekávají meteorologové přechod studené fronty, místy přeháňky a ojediněle ještě i bouřky. Ale podle Daniela Maňhala s úhrny srážek do deseti milimetrů vodního sloupce.

V neděli po poledni bylo v Českých Budějovicích 22 °C. Teploty na pondělí lze čekat nejvyšší v rozmezí 22 až 25 °C, rekord pro České Budějovice je z roku 2015 a činí 34,5 °C.